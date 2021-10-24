Вашингтон, 24 октября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Геймер создал в Minecraft работающий вулкан при помощи механик игры. Об этом 24 октября сообщает портал Screen Rant.

Мед в Minecraft

Пользователь Reddit Uneavar выложил на форум видео, в котором показана сложная механика функционирования вулкана, построенная на базе красного камня (Redstone). Зрители могут видеть, как в определённый момент из вулкана выбрасываются огненные стрелы.