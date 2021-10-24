Вильнюс, , 23:24 — REGNUM Трое граждан Литвы, нарушивших границу России в Куршском заливе, переданы властям республики в свою страну. Об этом сообщает LRT со ссылкой на представителя министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

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«Задержанные литовские граждане благополучно вернулись в Литву», — заявила она.

По ее словам, в процессе активно участвовали уполномоченный правительства по границе и сотрудники консульской службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники пограничной службы России задержали при нарушении границы мэра Клайпедского района. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене.

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