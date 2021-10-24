Вашингтон, 24 октября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Инсайдеры сообщили новую информацию о проекте видеоигры, которую студия японского геймдизайнера Хидео Кодзимы будет разрабатывать для Xbox. Об этом 24 октября написал портал Comicbook.

KniBaron Хидэо Кодзима

В июле 2021 года автор портала Джефф Грабб сообщил, что Microsoft и Кодзима подписали соглашение о намерениях, отметив, что заключение настоящего контракта ещё впереди. В новой статье Грабб написал, что, по имеющейся у него информации, это ещё не произошло.

Журналист также сообщил, что финская студия Mainframe разрабатывает для Xbox онлайн-игру с рабочим названием Pax Dei на основе облачных технологий, в которую можно будет играть на нескольких платформах. Грабб добавил, что Xbox надеется использовать наработки, полученные при создании этой игры, для проекта Кодзимы.

Напомним, в июне 2021 года Джефф Грабб также сообщил, что Xbox наняла ведущего дизайнера игры Portal Ким Свифт на должность старшего директора «облачного» направления Xbox Game Studios Publishing. Тогда журналист предположил, что компания привлекла Свифт в том числе для реализации проекта Кодзимы.