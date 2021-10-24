Лондон, 24 октября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом. Об этом он сам написал 24 октября на странице в соцсети Instagram.

Коронавирус

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«Привет, ребята, — написал он. — Хочу сказать, что, к сожалению, у меня положительный тест на коронавирус, поэтому я ухожу на самоизоляцию и соблюдаю все предписания правительства».

Напомним, за минувшие сутки в Британии выявили почти 40 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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