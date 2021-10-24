Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Фантастический фильм «Дюна» Дени Вильнёва вышел в лидеры рейтинга проката США по итогам прошедших выходных (22−24 октября 2021 года). Об этом 24 октября сообщает портал Screen Rant.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Картина собрала в США $40,1 млн. Издание отметило, что, таким образом, «Дюна» не только заняла первое место в рейтинге, но и показала лучший для Warner Bros. результат дебютных выходных после премьеры «Джокера».

Напомним, «Джокер» собрал в первые выходные проката в США (премьера состоялась 4 октября 2019 года) $96,2 млн. Стоит отметить, что премьера фильма режиссёра Тодда Филлипса прошла только в кинотеатрах, а «Дюну» Вильнёва 22 октября 2021 года начал также показывать потоковый сервис HBO Max. В России премьера «Дюну» состоялась 16 сентября 2021-го.