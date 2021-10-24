Лос-Анджелес, США, 24 октября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. В сети появились первые рецензии критиков на кинокомикс Marvel «Вечные». Об этом 24 октября сообщает портал Screen Rant.

Marvel Studios Marvel

Редакция издания обратила внимание, что в целом эксперты говорят, что «Вечные» не похожи ни на одну предыдущую картину Marvel, при этом у них не сложилось единое мнение о фильме, а также о том, как его примут зрители. Некоторые критики отметили, что лента «вязнет» из-за большого хронометража и сложного сюжета.

«Как только события уходят от Девиантов и превращаются в битву с Целестиалами, история начинает трещать по швам. Проблема в том, что у Чжао действительно не было возможности добиться тут успеха», — заявила журналист портала IGN Амелия Эмбервинг.

«Не обошлось и без беспорядка и замысловатости, которые связывают и чрезмерно усложняют повествование», — отметила автор Thrillist Эстер Цукерман.

«Сложные разговоры космического значения без четкого ответа, гневные столкновения с безразличным богом и вопрос о том, должен ли наш моральный компас меняться по мере того, как наш кругозор растёт, — написал в рецензии критик Polygon Джошуа Ривьера, — фильм должен создать мир, в котором эти вопросы будут иметь значение для его персонажей и аудитории. В нескольких коротких строках Чжао сделала это с «Землёй кочевников». Однако «Вечные» недостаточно велики. Или, возможно, кинематографическая вселенная Marvel слишком мала».

Напомним, премьера «Вечных» состоится в России 8 ноября 2021 года. Сняла картину режиссёр Хлоя Чжао. В центре повествования находится группа бессмертных супергероев, которые тысячелетиями защищали людей от суперзлодеев.