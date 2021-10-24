Вашингтон, 24 октября, 2021, 22:42 — ИА Регнум. Глава Константинопольской православной церкви Варфоломей госпитализирован в больницу университета Джорджа Вашингтона в США, сообщает издание «Этникос Кирикас».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

«Прямо перед отправлением на службу в собор Святой Софии, его Святейшество патриарх Варфоломей почувствовал недомогание из-за долгого перелета и плотного графика после прибытия (в США)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что врач «посоветовал ему отдохнуть, в качестве меры предосторожности он был доставлен в больницу университета Джорджа Вашингтона для обследования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Константинопольской православной церкви Варфоломей «выразил сочувствие» Михаилу Саакашвили.

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