Абуджа, 24 октября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. На юге Нигерии на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. Об этом 24 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

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ЧП произошло 22 октября в штате Риверс. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 25 человек.

«Число жертв очень велико, … мы насчитываем 25 тел», — заявил журналистам один из источников, добавив, что среди погибших были несовершеннолетние.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.