Италия, 24 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Итальянское СМИ Сronachecittadine 24 октября сообщило о том, что в итальянском городе Тиволи этнический албанец предпочел вновь отправиться в тюрьму отбыванию домашнего ареста.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Волонтер и пила

30-летний мужчина явился в полицию и, заявив, что жизнь с женой для него хуже ада, попросил вернуть его в камеру. Его просьба была выполнена, поскольку мужчина нарушил домашний арест. Оставшуюся часть предписанного ему тюремного срока мужчина проведет за решеткой.

В Италии проживает крупная албанская диаспора — свыше 400 тысяч человек. Она неоднородна — около ста тысяч проживающих в стране этнических албанцев прибыли туда еще в 15 веке, спасаясь от турецкого нашествия. Они сохранили свой язык и национальные костюмы и живут общинами.