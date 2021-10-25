25 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Младжан Джорджевич, , 05:39 — REGNUM За последний месяц президент Сербии Александр Вучич нанес несколько серьезных ударов по её национальным интересам. В середине сентября с молчаливого одобрения сербских властей вступило в силу соглашение о «свободном передвижении» между Приштиной и Белградом. Поскольку Сербия не признает номера «RKS» («Республика Косово») и выдает таким автомобилям при въезде на территорию, контролируемую сербской полицией, тестовые номера, Приштина решила продемонстрировать «взаимность». 20 сентября так называемая косовская полиция вместе со спецподразделениями РОСУ вторглась на север Косово и начала изымать сербские номерные знаки. Помимо автомобилистов из центральной Сербии, пострадали сербы из Косово и Метохии, где большая часть населения всё еще пользуется такими номерами, особенно на севере края. Таким образом, это была не только провокация по отношению к официальному Белграду, но и еще один удар по повседневной жизни сербского населения в Косово и Метохии.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстановка быстро обострилась. Местные сербы воздвигли баррикады и перекрыли боевикам РОСУ дороги. Александр Вучич повел себя как обычно: хотя главным виновником кризиса был он и его правительство, подписавшее упомянутые соглашения с сепаратистами, он сначала на несколько дней покинул страну, чтобы принять участие в семейном саммите в Будапеште, а затем, по возвращении, увидев, что недовольство и беспокойство людей огромно, Вучич сделал то, что только и умеет — начал истерить в своих бульварных телешоу, вплоть до того, что в одном из них он угрожал вторжением в край сербской армии.

Александр Вучич Predsednik.rs

В международном праве есть четкий механизм решения таких проблем. Согласно Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, Сербия имеет право официально потребовать возвращения 999 сотрудников своих сил безопасности в Косово и Метохию для защиты внешних границ, сербского населения или культурного наследия. Вучич никогда не выступал с таким требованием.

На следующий день после своей истерики он сделал второе из своих обычных дел — стал умолять и повиноваться. Он встретился с послами пяти западных стран (при этом отменив встречи с послами России и Китая), а затем отправил своего представителя Петара Петковича в Брюссель для «переговоров» о разрешении кризиса со своим коллегой из Приштины. И всё это несмотря на то, что всего за несколько дней до этого Вучич грозил, что никаких переговоров не будет, пока РОСУ не уйдет с севера Косово.

На встрече с западными послами он также согласился с тем, что помощник заместителя госсекретаря США Габриэль Эскобар будет присутствовать (руководить) на переговорах в Брюсселе, хотя это процесс, официально проходящий под эгидой Европейского союза, к которому Соединенные Штаты не присоединились. Движение «Освобождение», которое я возглавляю, немедленно отреагировало и потребовало отправить официальное приглашение в адрес России подключиться к переговорам по тому же принципу, чтобы защитить сербские интересы. Конечно, этого не произошло. Вучич — марионетка Запада, которой безразличны сербские интересы, Косово и Метохия или отношения с Россией. Его волнует только поддержка со стороны Запада его неограниченной власти.

После всего одного дня переговоров в Брюсселе было достигнуто соглашение (читай: капитуляция). Сербская сторона согласилась клеить «стикеры» поверх герба и названия страны на всех сербских номерах при въезде в Косово. Решение, непонятное не только с точки зрения Конституции Сербии и Резолюции 1244, но и с точки зрения самой жизни сербов в Косово и Метохии. Спецназ РОСУ был выведен, а баррикады сняты. А Вучич? Он снова сделал свое обычное дело — сбежал на несколько дней в Дубай, чтобы открыть там торговую лавку с сербским печеньем и шоколадом.

Албанцы из силовых структур Косово SUHEJLO

К сожалению, такой исход не был неожиданным. За предыдущие годы Вучич уже передал албанцам судебную систему, прокуратуру, полицию, энергетику и телекоммуникации в Косово и Метохии, а отделение его Сербской прогрессивной партии под названием «Сербский список» участвует в работе так называемого парламента Косово и является частью так называемого правительства Косово. Во время нынешнего кризиса «Сербский список» даже не угрожал свержением правительства в Приштине, а лишь спокойно за всем наблюдал.

Через несколько дней после нового Брюссельского соглашения бульварные СМИ Вучича объявили о большой победе и стали убеждать граждан Сербии в огромном дипломатическом успехе, заключающемся в том, что косовский спецназ покинул север провинции. Им не сказали, что отныне сербский герб будет заклеен и что сербы из Косово и Метохии потеряют право ездить с сербскими номерами.

Несколько дней спустя РОСУ снова вторглось на север Косово, на этот раз в формате «акции по пресечению контрабанды». Вновь вспыхнули конфликты с местным сербским населением, в ходе которых применялись слезоточивый газ, светошумовые бомбы и даже огнестрельное оружие. Один серб был серьезно ранен. Вучич снова отреагировал лишь патетическим обращением к людям и «обещанием защитить их», если только кто-то осмелится напасть на них снова.

Однако три дня спустя Вучич призвал косовских сербов снова склонить головы и принять участие в так называемых выборах в рамках сепаратистского лжегосударства, которые придают легитимность сепаратистским институтам и помогают завершить создание так называемого независимого Косово. И в этом и заключается вся суть его политики в отношении нашего южного края.

Граница Косово и Сербии Krzysztof Dudzik

Вторая капитуляция произошла 6 октября. Она связана с Республикой Сербской, еще одним вопросом внешнеполитической повестки дня, решение которого Вучич пообещал Западу. Уже два месяца длится блокада совместных институтов власти Боснии и Герцеговины со стороны Республики Сербской, вызванная незаконным назначением высокого представителя международного сообщества в БиГ. Высокий представитель — должность, введённая в 1995 году Дейтонским мирным соглашением, положившим конец войне, в качестве своего рода механизма контроля за установлением мира в Боснии. Тем временем она стала геополитическим оружием и самой влиятельной позицией в стране — высокий представитель практически является колониальным губернатором, который может принимать или отменять законы и заменять государственных чиновников и демократически избранных представителей власти в соответствии со своей волей и интересами своих клиентов. До сих пор высокий представитель всегда избирался в соответствии с процедурой Совета Безопасности ООН.

Однако ранее в этом году западные посольства в Сараево (которые до сих пор обычно лишь предлагали кандидатов) решили избрать на эту должность немецкого политика Кристиана Шмидта без согласия Совета Безопасности — и, главное, без согласия России. Этот шаг был связан со стремлением к дальнейшей централизации БиГ и работой над дальнейшим упразднением сербского образования. Сербы в БиГ отреагировали бурно и приняли решение отказаться от участия в работе совместных институтов, которое Александр Вучич не поддержал. Он с самого начала выступал с заявлениями в поддержку выбора Шмидта (хотя осознает, что это незаконная процедура) и даже принимал его в Белграде в начале августа в этом качестве.

И это всё, что нужно знать о Вучиче и его защите сербских национальных интересов. Для него уже не важны интересы сербов и суверенитет Сербии. Он торгует Косово и Метохией и Республикой Сербской только для того, чтобы продлить свое собственное правление. А Конституция Сербии, Резолюция 1244, Россия, сербский народ? Это просто препятствия для его политических махинаций.