Ушел из жизни актер Кшиштоф Кершновский
Варшава, 24 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. В Польше на 71-м году жизни скончался актер театра и кино Кшиштоф Кершновский. Об этом 24 октября сообщило актерское объединение teatr tm на странице в соцсети Facebook.
Марина Каширская ИА REGNUM
Траур
«Мы не думали, что так скоро придется прощаться, — говорится в сообщении. — Столько совместных лет, совместной работы, совместной жизни в театре. Трудно выразить в такой момент все чувства, которые у нас на сердце».
Причины смерти артисте не сообщаются.
Напомним, Кершновский был известен по ролям в таких фильмах, как «Ва-банк» и «Человек из мрамора».