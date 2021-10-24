Варшава, 24 октября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. В Польше на 71-м году жизни скончался актер театра и кино Кшиштоф Кершновский. Об этом 24 октября сообщило актерское объединение teatr tm на странице в соцсети Facebook.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Мы не думали, что так скоро придется прощаться, — говорится в сообщении. — Столько совместных лет, совместной работы, совместной жизни в театре. Трудно выразить в такой момент все чувства, которые у нас на сердце».

Причины смерти артисте не сообщаются.

Напомним, Кершновский был известен по ролям в таких фильмах, как «Ва-банк» и «Человек из мрамора».