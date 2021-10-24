Приштина, Сербия, 24 октября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В центре подсчета результатов ЦИК Косово 24 октября сообщили о начале подсчета голосов членов диаспоры, принявших участие в местных выборах по почте.

Gajmar Сербия и Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего таких сознательных косоваров оказалось чуть более 10 тысяч. Около тысячи писем были обракованы после получения.

Голосование по почте проводилось с 15 сентября по 15 октября. 17 октября местные выборы состоялись в самом Косово. В 17 муниципалитетах края мэры были избраны в первом туре, еще в 21 муниципалитете победители будут определены только на втором туре, который состоится 14 ноября.