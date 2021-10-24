Дзержинский район, Калужская область, 24 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников официально подтвердил две попытки суицида в исправительной колонии строгого режима №3 посёлка Товарково, сообщает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

По словам калужского омбудсмена, в колонии №3 реально пострадали двое осужденных, находящихся в штрафном изоляторе. Осужденные доставлены в Калужскую областную клиническую больницу, так как в выходные дни в колонии отсутствуют медицинские работники. После оказания срочной медицинской помощи отправлены обратно в исправительное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Причиной осужденные объясняют неудовлетворительным медицинским обслуживанием в колонии (одного не вывезли на исследование УЗИ, второму не дали в выходные положенные ему лекарства). Предстоит детальная проверка. Прокурорскими работниками опрашиваются под видеокамеры 60 человек, содержащиеся в штрафном изоляторе.

Инциденту предшествовал масштабный обыск камер администрацией колонии с изъятием предметов, не разрешенных правилами внутреннего распорядка. Осужденными в знак протеста был выломан ряд крышек, окон для подачи пищи в камеры. Повреждены также отдельные двери, подвесные потолки и часть стен в коридоре изолятора. Омбудсменом даны ряд рекомендаций руководству исправительного учреждения и управления ФСИН. Проверка продолжается.

«Сообщения ряда информационных агентств и СМИ о том, что якобы около шестидесяти осужденных (!) после жалоб на избиения и плохие условия содержания пытались покончить с собой, не соответствует действительности на 100%», — отметил Юрий Зельников.

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области 24 октября официально опровергли информацию о том, что в исправительной колонии строгого режима №3 в посёлке Товарково несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства из-за условий плохого содержания. По заявлению пресс-службы пенитенциарного учреждения, исправительная колония работает в штатном режиме.