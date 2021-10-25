25 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 05:47 — REGNUM Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она расходится во взглядах с президентом России Владимиром Путиным, для которого распад Советского Союза является трагическим событием, а она же почувствовала радость от окончания Холодной войны и наступления немецкого и европейского единства, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 24 октября в социальной сети Facebook.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Легко догадаться, что она думала. Выдержке Путина и его умению взаимодействовать с мировыми лидерами стоит только поаплодировать», — считает Наталья П.

Многие пользователи пришли к выводу, что позиция Меркель выглядит кощунственной, если вспомнить то, почему Берлин оказался разделён.

«А кто напал-то на кого? Разве Советский Союз напал на Германию? А кто Берлин-то взял? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?! И развал СССР теперь для них, значит, счастье. Ну, понятно, вот, оказывается, кого наши предки освобождали от фашисткой чумы», — указывает Elgiz Q.

Некоторые комментаторы отмечают, что СССР принёс миру так много благого и созидательного, что просто уму непостижимо, как люди в здравом уме могут радоваться распаду такого огромного государства.

«Асфальтом, который положил СССР на афганских дорогах, до сих пор пользуются местные жители, а что вы оставили после себя, госпожа Меркель? Распад СССР действительно трагедия для нормальных людей, это принесло миллионам семей самое настоящее горе, а вы радуетесь», — отмечает Abdul W.

Ангела Меркель Kuebi = Armin Kübelbeck

Часть людей считает, что невозможно радоваться тому, что в результате распада Советского Союза на территории нашей страны вспыхнули множественные кровопролитные гражданские столкновения, не говоря уже о демографической катастрофе 90-х годов.

«Меркель радуется окончанию Холодной войны, но утаивает тот факт, что в результате этого Советский Союз проиграл и его народы хапнули столько горя, что до сих пор оклематься не могут. Поэтому это следует называть реваншем ненавистников России, ничего в этом благого однозначно нет», — поделился своим мнением Фарзин Д.

Ряд пользователей указывает на то, что распад СССР, судя по всему, не удовлетворил Запад, теперь они пытаются уничтожить Российскую Федерацию.

«А сейчас что?! Не та же холодная война разве? И Союза уже давно нет, который у всех был как кость в горле, теперь и Россия, оказывается, виновата во всех проблемах ЕС. Сами все лезут к нашим границам, а обвиняют Россию в «агрессии». С газом тоже сами никак не поймут, что им хочется, но опять Россия виновата. Неисповедимы дела твои, Господи», — пишет Елена С.

Владимир Путин и Ангела Меркель Kremlin.ru

Нашлись и те, кто убеждены, что Европа на данный момент активно участвует в развязывание новой крупномасштабной войны.

«В Германии так радовались окончанию Холодной войны, что разожгли горячую. Втянули Украину в кровопролитие внутри страны, кинули Януковича. Сколько раз уже немцы получали по сусалам, и всё равно пытаются козни нам строить. Напрасно Мишка дал возможность им соединиться. Они теперь благодарят нас за нас же проигрыш», — написала Людмила Н.

Напомним, 23 октября канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Süddeutsche Zeitung о том, что расходится во взглядах с президентом России Владимиром Путиным, для которого распад Советского Союза является трагическим событием, а она же почувствовала радость от окончания Холодной войны и наступления немецкого и европейского единства.