Санкт-Петербург, 24 октября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Лучшим игроком матча двенадцатого тура Российской Премьер-лиги «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) стал нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. Об этом сообщается на странице ФК «Зенит» в соцсети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

«Лучший игрок встречи (Сердар Азмун) по версии канала «Матч Премьер»!» — говорится в сообщении.

Напомним, иранский форвард забил в этом матче два мяча.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» в домашнем матче двенадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:1.

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