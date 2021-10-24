Киев, , 21:37 — REGNUM Основной задачей властей Украины в экономике является восстановление торгово-экономических отношений с Россией и странами СНГ. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью, опубликованном 24 октября на сайте организации.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Восстановление торгово-экономических отношений с Россией и с СНГ является первоочередной задачей для экономики страны, — сказал Медведчук. — А реализация этой первоочередной задачи для экономики страны — это повышение уровня экономики, а значит, и повышение уровня жизни граждан на Украине».

По его словам, главе Украины Владимиру Зеленскому надо встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным для решения совместных проблем.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам своих переговоров со своим молдавским коллегой Николаем Попеску заявил, что Украина, Грузия и Молдавия будут включены в состав ЕС в ходе следующей «волны расширения».