Москва, 25 октября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. На восьми улицах и вылетных магистралях Москвы до конца осени появятся ещё 2,3 тысячи деревьев-крупномеров и более 14 тысяч кустарников. Как заявил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Пётр Бирюков, липы, рябины, клены, сирень посадят на Алтуфьевском и Ленинградском шоссе, улице Милашенкова, Большой Черкизовской улице, Ломоносовском, Мичуринском, Балаклавском и Ленинградском проспектах, а также ТПУ «Лефортово».

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинградское шоссе

По его словам, саженцы выбраны с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства. Возраст деревьев — от 10 до 20 лет, а высота — 3−7 метров.

«Озеленение общественных пространств играет огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва. Зелёные насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Любая территория становится более комфортной и уютной, когда там высаживают деревья, кустарники и цветы», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

Отметим, что осенняя высадка деревьев в Москве уже стала традиционной. Для них заранее готовятся посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Все растения, которые не приживутся, подрядная организация заменит в рамках гарантийных обязательств.