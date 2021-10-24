Санкт-Петербург, 24 октября, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» на своем поле обыграл с крупным счетом московский «Спартак» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 7:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики ЗЕНИТА

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сердар Азмун (дубль), Клаудиньо, Андрей Мостовой (дубль), Артём Дзюба и Александр Ерохин. У гостей мяч забил Квинси Промес.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Футболисты московского «Спартака», в активе которых 17 баллов, находятся на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября футбольный клуб «Ахмат» обыграл екатеринбургский «Урал» в домашнем матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиге (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Чечне и завершилась со счётом 1:0.