Москва, 24 октября 2021, 20:38 — REGNUM Сотрудники пограничной службы России задержали при нарушении границы мэра Клайпедского района. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене в эфире радио LRT.
Вместе с высокопоставленным литовским чиновником, по информации дипломата, также были задержаны еще два человека.
Сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения государственной границы России. По предварительной версии, инцидент произошел без злого умысла.