Москва, 24 октября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы России задержали при нарушении границы мэра Клайпедского района. Об этом сообщила представитель министерства иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене в эфире радио LRT.

Пограничники

Вместе с высокопоставленным литовским чиновником, по информации дипломата, также были задержаны еще два человека.

«МИД располагает информацией о том, что на российской стороне находятся трое граждан Литвы. Сотрудники нашей консульской службы выясняют ситуацию», — подчеркнула Шмайжите-Кулешене.

Сотрудники пограничной службы Литвы подтвердили факт нарушения государственной границы России. По предварительной версии, инцидент произошел без злого умысла.