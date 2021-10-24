24 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Относиться к высказыванию Самойлова можно по-разному, но реалии таковы, что с начала существования «Ельцин-центр» не раз оказывался в центре скандалов. Кроме того, различные «оппозиционные» деятели любят здесь собираться. А по мнению ряда экспертов, фактически в стенах учреждения, финансируемого государством, оказался создан идейный штаб подрывной антигосударственной деятельности.

Александр Комаров, , 22:39 — REGNUM В Екатеринбурге не утихает скандал, вызванный заявлением Вадима Самойлова во время своего концерта в «Ельцин-центре». Его выступление обсуждают на форумах и в соцсетях. Одни пишут, что разочаровались в нём и больше не будут с ним сотрудничать, другие же, наоборот, восхищены поступком рокера.

Касса Ельцин-центра Леонид Макаров

Напомним, один из основателей группы «Агата Кристи» раскритиковал «Ельцин-центр» за антигосударственную пропаганду. В рамках фестиваля Ural Music Nigh он обратился к руководству этой структуры со следующими словами:

«Вы нам площадки предоставляете, но мы знаем, чем вы занимаетесь… Вы занимаетесь антигосударственной пропагандой здесь — в «Ельцин-центре»… А тех, кто стоит за то, чтобы Россия была единой и сильной — тех я всех люблю и приветствую», — сказал Самойлов. Обратился он и к активистам ЛГБТ-движения, призвав их не выносить свои интимные дела в публичное пространство.

Вадим Самойлов Алексей Никишин

Сергей С. в социальной сети Facebook отреагировал на это шуткой. «Настаиваю, чтобы в следующем году на «Ночь музыки» пригласили Моргенштерна… хочется послушать, что скажет он!!!)» — написал житель Екатеринбурга.

«Разве не за свободу слова ратует «Ельцин-центр?» — резонно заметила Анна О. А Сергей Щ. выразил сожаление по поводу того, что кумиры молодости уходят, по его мнению, в маразм. Мол, что возраст делает с людьми. «Такие были классные… а сейчас ушли ниже двойного дна», — считает уралец.

Среди негативно отнёсшихся к заявлению Самойлова вполне ожидаемо оказался общественник Алексей Беззуб. По его ощущению, в «Ельцин-центре» музыкант «отфакал сам себя». Владимир Ф. в ответ на это предположил, что Самойлов был только рад попасть во все новостные ленты и своего добился. «А вы пишите, как он отфакался. Чего он и хотел от вас», — заключил свердловчанин.

Журналистка Светлана Толмачева написала в соцсетях, что разочарована музыкантом. Она рассказала, что ещё месяц назад тесно с ним общалась и даже планировала большое интервью. «Но после «Ночи музыки» обнуляю все свои намерения. Разочарование в людях — самое печальное, что периодически происходит в моей жизни», — сказала свердловчанка.

Есть и немало людей, которые однозначно поддержали Самойлова. Михаил И. выражает ему своё уважение не только за высказывание, но и за то, что он не стал извиняться. Иван В. с этим солидарен. «Всё верно сказал, не за что извиняться», — написал Иван В. Мнение Анастасии В. — идентичное. Григорий Ж. был краток, ограничившись словом «Молодец!», а Марина К. написала, что Самойлов — красавчик.

«Хоть с матом, но правду сказал!» — высказала своё мнение Лариса Л. А Александр Л. захотел пожать музыканту руку.

Ельцин-центр и деловой дом Демидовых. Екатеринбург Владислав Фальшивомонетчик

На портале Е1.ru один из форумчан считает, что Самойлов «отлично потроллил «Ельцин-центр». Впрочем, есть и такие граждане, которые считают, что делать это на площадке того самого центра не очень красиво, и даже мерзко. «Если ты презираешь это логово, честнее было бы отказаться от приглашения и озвучить свою позицию в других источниках», — написал один из форумчан. И добавил, что считает этот поступок омерзительным.

Некий «Еретический Апокриф» спрашивает у либералов, чем они недовольны. «А как же либеральное выражение своего мнения без ограничений где угодно и как угодно? Или если мнение не совпадает с мнением либеральной камарильи, то мнение уже не имеет права на высказывание? Типа это другое?» — задал гражданин вопрос оппонентам Самойлова.

Другой форумчанин отмечает, что «ключевая екатеринбургская концертная площадка забанила ключевого екатеринбургского музыканта за политическое высказывание, которое не понравилось администрации площадки».

»Оказывается, нести дичь в «Ельцин-центре» позволено только участникам регулярного фестиваля «Слова и музыка свободы». Но «свобода» в оплоте либерализма заканчивается очень быстро», — считает интернет-пользователь.

В некоторых СМИ проходила информация о том, что после резонансного выступления зрители якобы улюлюкали и покидали зал. Но один из форумчан это опроверг.

«Мы были на выступлении Самойлова, никто не улюлюкал и не ломился к выходу. Наоборот, все хлопали. Зауважал Вадима ещё больше!», — признался гражданин.

«Для меня позор, что в городе открыли «Ельцин-центр», был там. Солидарен со словами», — написал некий «Гость».

Полярных комментариев в интернете сотни, если не тысячи. Для некоторых граждан этот скандал стал очередным поводом требовать закрытия «Ельцин-центра». Некий Николай предлагает передать это здание учебному центру «Сириус». «Многие достойные ребята получат в этом центре знания, которые им пригодятся в нашей непростой жизни», — считает уралец.

Полноростная скульптура Бориса Ельцина в Ельцин-центре. Екатеринбург Vyacheslav Bukharov

Напомним, «Ельцин-центр» был открыт с помпой в ноябре 2015 года. Его создали в соответствии с федеральным законом № 68 «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», принятом в 2008 году. Центр задумывали как общественно-политическую организацию, способствующую построению в России правового государства, а также изучению и развитию института президентства.

Относиться к высказыванию Самойлова можно по-разному, но реалии таковы, что с начала существования «Ельцин-центр» не раз оказывался в центре скандалов. Кроме того, различные «оппозиционные» деятели любят здесь собираться. А по мнению ряда экспертов, фактически в стенах учреждения, финансируемого государством, оказался создан идейный штаб подрывной антигосударственной деятельности. Поэтому то, что музыкант высказался о центре именно на его площадке, было вполне логичным, как бы это кому-то ни не нравилось.