Киев, 24 октября, 2021, 20:22 — ИА Регнум. Предложение официального Киева увеличить транзит голубого топлива через территорию Украины с применением скидки, обнародованное президентом страны Владимиром Зеленским, является запоздалым. Об этом председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью, опубликованном 24 октября на сайте партии.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«Это предложение (Владимира Зеленского) является запоздалым, — сказал Медведчук. — И потом, оно является, на мой взгляд, недоговороспособным».

По его словам, Россия, видимо, не заинтересована в увеличении прокачки голубого топлива через ГТС Украины, а все-таки надеется на запуск «Северного потока — 2».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предлагает Газпрому скидку на транзит российского газа через территорию страны.