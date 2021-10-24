Версаль, Франция, 24 октября, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Над загородной резиденцией президента Франции Эммануэля Макрона заметили два неопознанных беспилотника. Об этом 24 октября сообщила газета Le Parisien.

Беспилотник

По последним данным, ЧП произошло вечером 23 октября в Версале.

Отмечается, что владельца беспилотников, скрывшихся в направлении города Шене, установить пока не удалось.

Другие подробности пока не известны.