Кабул, 24 октября 2021, 19:59 — REGNUM Десятки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России) сдались властям афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули активные боевые действия в сентябре 2021 года. Террористические акты произошли сразу в нескольких провинциях Афганистана.
Представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид отметил, что новые власти Афганистана способны сами справиться с угрозой, исходящей от боевиков.