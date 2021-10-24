Кабул, 24 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Десятки боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в России) сдались властям афганской провинции Нангархар. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

(сс) U.S. Army Афганистан

«50 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдались в Нангархаре правительственным силам. Это стало возможным благодаря посредничеству, с которым выступили вожди местных племен», — приводит издание заявление разведслужб провинции.

Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернули активные боевые действия в сентябре 2021 года. Террористические акты произошли сразу в нескольких провинциях Афганистана.

Представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид отметил, что новые власти Афганистана способны сами справиться с угрозой, исходящей от боевиков.