Брюссель, , 19:45 — REGNUM Европейская служба внешних действий ЕС планирует возобновить работу дипломатической миссии в Афганистане в течение месяца. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Флаги ЕС Thijs ter Haar

Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься исходя из соображений безопасности, для этих целей Кабул посетила делегация из Брюсселя.

«Мы можем подтвердить, что работаем над установлением минимального присутствия на земле. По причинам безопасности мы не может раскрывать детали», — отметила в комментарии изданию представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Набила Массрали.

Дипломат подчеркнула, что вероятное возобновление деятельности дипломатического представительства не стоит рассматривать в качестве признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы хотим иметь возможность более эффективно помогать афганцам, которые нуждаются в нас. Нам необходимо взаимодействовать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — резюмировала Массрали.

Напомним, после того, как боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года пришли к власти в Афганистане, Евросоюз принял решение отменить запланированную экономическую помощь стране, размер которой превышал €1 млрд 500 млн.