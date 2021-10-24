Брюссель, 24 октября 2021, 19:45 — REGNUM Европейская служба внешних действий ЕС планирует возобновить работу дипломатической миссии в Афганистане в течение месяца. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься исходя из соображений безопасности, для этих целей Кабул посетила делегация из Брюсселя.
Дипломат подчеркнула, что вероятное возобновление деятельности дипломатического представительства не стоит рассматривать в качестве признания правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, после того, как боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2021 года пришли к власти в Афганистане, Евросоюз принял решение отменить запланированную экономическую помощь стране, размер которой превышал €1 млрд 500 млн.