Туймазинский район, Башкирия, 24 октября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. В Башкирии столкнулись два транспортных средства — ВАЗ-2112 и КамАЗ. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 1340 км автодороги М5 «Урал» в Туймазинском районе. По последним данным, в результате аварии скончались три человека, ещё двое пострадали.

«По имеющейся информации, столкнулись ВАЗ-2112 и КамАЗ, — сообщает в Instagram-аккаунте пресс-служба ведомства. — В результате трое погибли и двое пострадали с легкового автомобиля».

В настоящее время уточняются подробности данного происшествия.