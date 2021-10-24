Тбилиси, , 19:22 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который приехал в страну из-за «своей безрассудности», будет сидеть долго в тюрьме. Об этом, как передает Грузия Online, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он (Михаил Саакашвили) обманщик, и симулирует, обманывает и оскорбляет общество, — отметил Гарибашвили. — Голодающий по своей воле человек будет подчиняться правилам и протоколу администрации тюрьмы».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил журналистам, что Михаил Саакашвили, осужденный в Грузии, никогда не будет привилегированным.