Ташкент, , 18:56 — REGNUM В Узбекистане закрылись избирательные участки, на которых граждане выбирали главу государства. Об этом сообщает ТАСС.

Узбекистан

Всего в государстве работало 9 тыс. 925 избирательных участка, еще 54 участка и 380 мобильных пунктов работали за пределами Узбекистана.

На 17:30 по местному времени явка на выборах составила 70%. В единый электронный реестр были внесены порядка 19 млн 900 тыс. избирателей.

За президентский пост в Узбекистане борются пять кандидатов, помимо действующего лидера Шавката Мирзиёева выдвинулись Максуда Ворисова, Бахрома Абдухалимов, Алишер Кодиров и Нарзулло Обломурадов.