Грозный, 24 октября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» на своем поле обыграл екатеринбургский «Урал» в матче двенадцатого тура Российской Премьер-лиге (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Ахмат Арена» в Чечне, завершилась со счётом 1:0.

Vividscreen.info Футбол

Героем встречи стал Сенин Себаи, который забил единственный мяч на 71-й минуте.

Отметим, что после двенадцати матчей в чемпионате России «Ахмат» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Футболисты «Урала», в активе которых девять баллов, находятся на шестнадцатой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 24 октября футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче двенадцатого тура чемпионата России. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 1:1.