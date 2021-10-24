Анкара, , 18:24 — REGNUM Третий за последний год визит в Азербайджан совершит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на свои источники.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

По их данным, однодневный визит Эрдогана в Азербайджан запланирован на вторник, 26 октября.

Напомним, президент Турции совершил предыдущие два визита в Азербайджан 9 декабря 2020 года и 15 июня 2021 года.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к функционерам правящей Партии справедливости и развития в провинции Эскишехир, заявил, что Турция рано или поздно войдет в топ-10 самых развитых экономик мира.