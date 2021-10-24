Вашингтон, 24 октября 2021, 18:21 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна приходит в упадок в связи с бездействием действующей администрации главы государства в миграционном вопросе. Об этом сообщается в заявлении политика.
Напомним, во время своего президентства Дональд Трамп начал строительство стены вдоль границы с Мексикой в тех районах, где ее прежде не было. Средства на возведение объекта выделялись из бюджета Пентагона, так как конгресс США не согласился финансировать этот проект.