Вашингтон, 24 октября, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна приходит в упадок в связи с бездействием действующей администрации главы государства в миграционном вопросе. Об этом сообщается в заявлении политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать — достроить стену, это можно осуществить быстро», — отметил Трамп.

Напомним, во время своего президентства Дональд Трамп начал строительство стены вдоль границы с Мексикой в тех районах, где ее прежде не было. Средства на возведение объекта выделялись из бюджета Пентагона, так как конгресс США не согласился финансировать этот проект.