Кемерово, 24 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. В кемеровских Мысках неизвестные испортили сразу шесть новых остановочных павильонов, установленных вдоль областной трассы. Об этом сообщил глава города Евгений Тимофеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На остановке

«Долго они, к сожалению, не прослужили. Их разбили вандалы, либо поснимали стёкла, предназначенные для визуального обзора. Работники ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» в ходе капитального ремонта дороги заменили старые остановочные павильоны на новые», — сообщил Тимофеев в своем Instagram.

Он призвал горожан бережно относиться к обновленным городским объектам.