Руза, Московская область, 24 октября, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Рузском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета Аэропракт А-22. Об этом 24 октября сообщили РБК в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Легкомоторный самолет

«По факту крушения легкомоторного самолета … возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, легкомоторный самолет потерпел крушение в районе подмосковной Рузы 24 октября. ЧП произошло в районе деревни Ватулино.

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