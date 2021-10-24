Новосибирск, 24 октября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области в связи с завершением летних пассажирских перевозок и снижением пассажиропотока меняет расписание ряда пригородных поездов. Об этом сообщила компания «Экспресс-пригород».

Антон Привальский ИА Красная Весна Электрички

"С 25 октября изменится расписание следующих электропоездов. На Южном направлении: №6609 Новосибирск — Искитим и №6610 Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям); №6657 Новосибирск — Искитим и №6658 Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям). На Западном направлении изменяется расписание пригородных поездов: №6323 Новосибирск — Коченево и №6318 Коченево — Новосибирск будут курсировать только по будням (отменяется курсирование по субботам и воскресеньям). На Кузбасском направлении: №6808 Тогучин — Новосибирск будут курсировать по субботам и воскресеньям (отменяется курсирование по будням); №6809 Новосибирск — Тогучин будут курсировать по субботам и воскресеньям (отменяется курсирование по вторникам, средам и четвергам)», — уточнили в организации.

Кроме того, выведен из расписания ряд дачных пригородных электропоездов, которые были назначены в апреле-мае 2021 года для организации пассажирских перевозок в летний период.