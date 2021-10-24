Кемерово, 24 октября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Новокузнецке инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили за гражданскую бдительность двух пенсионерок. Пожилые женщины передали сотрудникам ведомства незарегистрированное оружие.

Цитата из к/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США Оружие

«К правоохранителям обратилась 71-летняя жительница центрального района города и сообщила, что после смерти супруга во время ремонтных работ обнаружила в своей квартире ружьё и боеприпасы. Прибывшие для проверки информации росгвардейцы приняли от горожанки самозарядное советское ружье МЦ 21−12, а также 90 боеприпасов к нему. Кроме этого, в том же районе города 62-летняя новокузнечанка выдала после смерти мужа найденные за кроватью газовый пистолет немецкого производства, а также пневматическую винтовку», — рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сейчас проводится проверка, по окончанию которой пенсионерки могут получить денежное вознаграждение на общую сумму около 10 тыс. рублей.