Москва, 24 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники полиции арестовали порядка 3 тыс. подозреваемых в различных преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Скриншот видеозаписи мвд.рф Ирина Волк

«В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции разыскано 1 610 лиц, пропавших без вести. Задержаны 2 943 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение криминальных деяний, в их числе 448 — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — приводит ТАСС слова представителя МВД.

Мероприятия проходили в два этапа — с 17 по 18 марта 2021 года и с 29 по 30 сентября 2021 года. В операции участвовали сотрудники силовых ведомств России и стран СНГ.