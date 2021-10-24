В рамках операции «Розыск» задержаны около 3 тыс. обвиняемых
Москва, 24 октября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники полиции арестовали порядка 3 тыс. подозреваемых в различных преступлениях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скриншот видеозаписи мвд.рф
Ирина Волк
«В ходе проведения мероприятия сотрудниками полиции разыскано 1 610 лиц, пропавших без вести. Задержаны 2 943 подозреваемых, находящихся в розыске за совершение криминальных деяний, в их числе 448 — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений», — приводит ТАСС слова представителя МВД.
Мероприятия проходили в два этапа — с 17 по 18 марта 2021 года и с 29 по 30 сентября 2021 года. В операции участвовали сотрудники силовых ведомств России и стран СНГ.