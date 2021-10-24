Кемерово, 24 октября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Состоялась доставка гуманитарной помощи от предприятий Кемеровской области для отгрузки в Сирию. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли Кузбасса.

Souzdobro.ru Гуманитарная помощь

«В сборе продовольствия и промышленных товаров активное участие приняли ПАО «КОКС», торговые сети «Мария-Ра», «Бегемаг», «Магнит», торговая компания «Мото и спорт», — уточнили в министерстве.

Отмечается, что с их помощью было собрано 10 тонн гуманитарной помощи: продукты питания, одежда, обувь, спортивная одежда и обувь, спортинвентарь, а также канцелярские принадлежности.