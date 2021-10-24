Москва, 24 октября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Поработать с режиссером Александром Рогожкиным, который тонко понимал профессию и обладал хорошим чувством юмора, считали за честь актеры. Об этом сообщил актер Сергей Селин в беседе с ТАСС.

Траур

«Для многих артистов — это настоящая трагедия, горе, — сказал он. — Для многих из нас он как крестный отец, так как многие проекты начинал именно он. … Мы все у него снимались и снимались с удовольствием».

По его словам, Рогожкин был умным режиссером, тонко понимающий профессию. Селин добавил, что режиссер, который крайне редко кричал, всегда проявлял уважение к артистам, съемочной группе.

«Рогожкин — это в кинематографе имя с большой буквы, — сказал Селин. — Мы будем, конечно, его помнить».

Как передавало ИА REGNUM, известный кинорежиссер, народный артист России Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге на 73 году жизни.