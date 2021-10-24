24 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Россия сделает всё возможное для минимизации последствий возможного сближения Киева с НАТО.

Мирослава Романенко, , 19:34 — REGNUM Россия сделает всё возможное для минимизации последствий возможного сближения Киева с НАТО. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1». Песков отметил, что РФ не может помешать сближению Украины с НАТО, но Россия для себя может минимизировать последствия этого сближения.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», — сказал он.

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Заявление Дмитрия Пескова обсудили на украинском телеграм-канале «Наглый». Многие стали рассуждать над словами Пескова относительно минимизации последствий для России. Комментирующие задались вопросом, чем это может вылиться для Украины.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ну так Азовское море уже перекрыто. После того, как построили «несуществующий» Крымский мост, в Азовское море без разрешения России вообще никто заплывать не может. И *рен кто что России сделает», — написал Константин П.

«А что Песков не так сказал? Каждая страна прежде всего обязана защитить свой народ, который и является государством…» — добавила Анжела.

«Для тупых: это значит, Россия будет готова оперативно уничтожить НАТО, включая Украину, если она войдет в блок», — считает Peter P.

«НАТО — нет, а вот катком прокатиться по незалежной — вполне», — возразил ему «Дон Кихот».

«Украиной будут называться западные области в составе НАТО, остальная часть — Малороссия в составе России. Вот и вся минимизация…» — отметил Alexander.

«А разве на Украине ещё способны мыслить и искать смыслы? Ой сомневаюсь. У вас давно одна демагогия! Хотите в НАТО? Идите, говорит Песков! Но тогда не войте на всю вселенную, когда Россия будет минимизировать риски! По-моему, все понятно и смысл ясен!» — отреагировала Ната Л.

«Да что непонятно-то? Есть риск, его надо минимизировать. Ничего личного, только интерес РФ. Ну, а кто это педалирует, должен понимать последствия минимизации. Вам просто сказали, что если будет «Алле», то потом последует «Оп», — пишет Вячеслав.

«Что-то мне подсказывает, что лучше этого не знать», — добавил Вадим, рассуждая о «минимизации».

»Короче, Песков намекнул на большой пендель Ваве (вероятно речь о Владимире Зеленском — М. Р.)», — написала Людмила.

Корабль ВМФ России Mil.ru

«Песков, конечно, фигура. Но сам ВВП (Владимир Путин — М. Р.) говорил куда конкретней. «Если база НАТО начнет разворачиваться на территории Украины, мы вынуждены будем принять меры до начала её функционирования». Будем играть в казацкую рулетку? Когда барабан полный? И надеяться, что хоть одного патрона там нет и нам-таки повезёт? Уж лучше обычный боевой гопак на граблях, как-то привычнее, не так фатально…» — подытожил Виктор К.

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Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна испытывать каких-либо опасений относительно вступления Украины в НАТО.