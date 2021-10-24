Белград, 24 октября, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что нерешенность проблем на территории бывшей Югославии связана с нарушением резолюций Совбеза ООН. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

«Повторю еще раз: Устав ООН — основополагающий документ, и его нарушения, в данном случае я обращаюсь к опыту участия в урегулировании кризиса в бывшей Югославии, различных сегментов этого кризиса, и все проблемы, которые остаются до сих пор, а регион неспокоен, связаны, поверьте, только с одним — с грубым нарушением Устава ООН и тех резолюций, которые принял СБ ООН на основе Устава ООН, в рамках международного права», — отмечается в заявлении.

Дипломат привел пример с ситуацией в Косове, по его мнению нерешенность проблемы в крае связана с нарушением резолюции 1244.

«Применительно к Косову это резолюция 1244, нерешенность косовской проблемы связана всецело с нарушением этой резолюции, а значит, международного права. Все проблемы, которые существуют в Боснии и Герцеговине, также связаны с нарушением соответствующих резолюций СБ ООН и международного права. Ответ на вопрос, как добиться справедливого урегулирования, очень прост: надо действовать по правилам, не искусственно определенным и навязанным узкой группой государств, а справедливым, основополагающим правилам, а наши правила — это Устав ООН», — резюмировал посол.

Напомним, осенью 2021 года ситуация в Косове и Метохии серьезно обострилась. Столкновения привели к тяжелым последствиям — десятки сербов пострадали, один человек получил тяжелое огнестрельное ранение.