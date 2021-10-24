Киев, 24 октября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Российская Федерация, которая должна выполнять свои «обязательства» в отношении жителей Крыма, не может запретить им «общаться с украинскими властями». Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».

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По его словам, Россия должна выполнять договоренности лидеров нормандского формата» и четко придерживаться своих международно-правовых обязательств.

Напомним, 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил журналистам, что СНБО Украины обсуждает вопрос о создании пунктов связи для жителей Крыма и Донбасса, которые хотели бы «непосредственно общаться» с представителями украинской власти.

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав России после того, как зимой 2013−2014 года в Киеве произошел госпереворот. По итогам проведенного в Крыму референдума почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение полуострова в состав России.