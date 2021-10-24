Кемерово, 24 октября, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Новокузнецке задержан грабитель, напавший на пенсионера. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

40.мвд.рф Кража денег

«В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» УМВД России по Новокузнецку за помощью обратился 86-летний горожанин. Пожилой мужчина сообщил, что в подъезде дома на него напал неизвестный и похитил денежные средства. Сумма ущерба составила более 4000 рублей», — рассказали в полиции.

По горячим следам сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 29-летний местный житель. Похищенные у пенсионера деньги он потратил на наркотики. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». На время следствия фигурант заключен под стражу.