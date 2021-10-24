Кемерово, 24 октября, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области устанавливаются обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

ДТП

«Накануне около 16:30 в полицию Промышленновского муниципального округа поступило сообщение о том, что на 159 километре автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» произошло столкновение трех автомобилей, — рассказали в ведомстве. — Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке, где ведутся ремонтные работы, движение здесь осуществляется по одной полосе и регулируется дорожными рабочими».

Предварительно установлено, что водитель лесовоза остановился, чтобы пропустить встречные транспортные средства, в это время с полуприцепом грузовика столкнулся попутный автомобиль «Исузу», в который впоследствии врезался «Кадиллак Эскалейд». Пострадали 33-летний водитель «Исузу», а также 39-летний водитель «Кадиллака» и три его пассажира — 44-летний мужчина и две женщины 40 лет и 41 года. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.