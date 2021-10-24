Киев, 24 октября, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Компания «Нафтогаз Украина» может обеспечить дополнительный транзит газа через территорию страны в объеме до 55 млрд куб. метров в год. Об этом сообщил глава корпорации Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

Naftogaz.com Нафтогаз

«Нафтогаз», национальная компания, контрагент «Газпрома» в соглашении об организации транзита через Украину, готова организовать транзит через Украину дополнительные 55 млрд куб. м газа [в годовом измерении] или приблизительно 151 млн куб. м в сутки на специальных условиях; эти объемы соответствуют мощности «Северного потока — 2», и для них есть свободная мощность в украинской ГТС», — отметил Витренко.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что организация подобного транзита может быть на 50% дешевле стоимости, предусмотренной в транзитном контракте между украинской и российской компаниями.