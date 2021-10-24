Калуга, 24 октября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. В управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области 24 октября официально опровергли информацию ряда СМИ о том, что в исправительной колонии строгого режима №3 в посёлке Товарково несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Об этом 24 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

40.fsin.gov.ru В исправительной колонии строгого режима в посёлке Товарково Калужской области

СМИ утверждали, что около 60 осуждённых колонии в калужском Товарково совершили попытку суицида из-за условий плохого содержания. Проверкой этой информации с выездом на место занимается областная прокуратура и Уполномоченный по правам человека в Калужской области.

«В последние годы в исправительной колонии №3 была проведена значительная работа по укреплению режима содержания осужденных, приведению условий их содержания к общепринятым стандартам. В учреждении активно практикуется проведение «Дней колонии», на которых присутствуют родственники осужденных, а также представители районной и областной администраций, судов, прокуратуры, ветераны, священнослужители. Эти мероприятия оказывают благотворное влияние на осужденных, способствуя их исправлению и дальнейшей социальной реабилитации в обществе», — отметили в пресс-службе пенитенциа́рного учреждения.