Москва, 24 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Вирусолог Евгений Тимаков рассказал, какие органы поражаются чаще при заражении коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Вести FM».

Health.mil Коронавирус

«У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование. <…> У него также большое количество рецепторов в кишечнике и в печени. Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции. А у детей — кишечник. Там нарушаются полностью все процессы, нарушается состояние микробиоты, что влияет на иммунитет», — подчеркнул Тимаков.

Эксперт также отметил, что вирус воздействует на иммунологическую память человека, стирая порядка 20−30% иммунитета человека.

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

Напомним, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в мире заразились свыше 243 млн 400 тыс. человек, более 4 млн 900 тыс. человек умерли.