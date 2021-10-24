Киев, 24 октября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Власти Украины завели в реальный тупик отношения между Киевом и Москвой. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук журналистам.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Это реальный тупик (в отношениях между Киевом и Москвой), — отметил Медведчук. — Причём тупик со многими негативными последствиями для наших людей и для страны в целом. Я постоянно говорю о том, что надо восстанавливать отношения с Россией и господин Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский), как бы он этого не хотел, он президент страны».

По его словам, Зеленскому, который должен отстаивать интересы Украины на всех уровнях, надо встречаться с главой РФ Владимиром Путиным, надо решать совместные проблемы.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай» заявил, что власти Украины занимаются травлей оппозиции, которая открыто и в рамках закона пытается решить важные для страны вопросы.