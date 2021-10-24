24 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского экономиста Юрия Атаманюка, назвавшего агонией предложение Зеленского Москве о скидке на транспортировку газа.

Оксана Переможенко, , 19:06 — REGNUM Предложенная России скидка на транспортировку газа по украинской ГТС, о чем ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, — это агония. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский экономист Юрий Атаманюк.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Киев предложил Газпрому скидку на транзит газа

«Это уже агония… Когда с тобой отказались работать, когда уже построили инфраструктуру («Северный поток — 2» — О. П.). Это нужно было предлагать и говорить, когда было принято решение о строительстве «Северного потока»…» — отметил эксперт.

По словам Атаманюка, Украине нужно было предложить России вместо строительства СП-2 вложить средства в украинскую газотранспортную систему с условием, что Россия станет владеть 50% украинской ГТС.

Заявление эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие указали на то, что Украина — это не та страна, с которой стоит иметь дело. Ненадежная эта страна, по мнению комментирующих.

«Начинается истерика на Украине, а ведь зима ещё не началась…» — отреагировал Василий Иванович.

«Халявы от России не будет! Очередную уловку для Стокгольмского Арбитража и компенсаций придумали? Ну-ну. Умные, типа. Халява кончилась!» — пишет Иванов С.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет уж, умерла так умерла. Кому вы нафиг нужны со своим воровством газа? Дурных нема…» — отреагировала Татьяна Т.

«Сами виноваты. Надо было по-человечески себя вести, а не лаять в угоду западу», — добавил Юрий К.

«Еврей [Владимир Зеленский] предлагает России за российские деньги уменьшить (обвалить) свою прибыль???» — задался вопросом Владимир П.

«Поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились. Не будь Украина русофобской, не было бы и обходных газопроводов…» — отметил Viktor C.

«Северный поток» есть… Поздно пить «Боржоми»!.. Это попытка заработать хоть какие-то деньги… Вряд ли это поможет… Горшки побили все, где надо и не надо…» — написала Елена К.

«Трындец, я представляю, если бы Газпром вложился в ГТС Украины, а не СП-2! Вы, правда, соседей за идиотов считаете?» — спросил один из комментирующих.

«Еще чуть-чуть, и за транзит будут доплачивать», — пишет Юлия Е.

«Прав — «дорога ложка к обеду!», а «трубой» плотно нужно было заниматься ещё при Ющенко, а то гадить начали, а обезопасить себя от последствий не подумали, а вернее, понадеялись на партнёров! А партнёрам «своя рубашка ближе к телу!» — написала Наталья.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну нельзя же так раскорячиваться: сначала подали заявку на участие в сертификации СП-2, чтобы помешать процессу, потом предлагают России скидку на транзит…» — задумалась Genn.

«Сейчас в самый раз начинать переговоры с Россией на счёт хорошей цены за сдачу украинской ГТС на металлолом. Главное успеть», — с сарказмом добавил «СССР Возрождение».

«Как быстро начали что-то понимать, не прошло и 8 лет! К весне ещё большее понимание наступит, я думаю. Зима — она такая, мозги быстро вставляет…» — отметила Olya Z.

«Столько лет прошло, и до некоторых начало доходить, что они сами себя уничтожили», — написал Sergey Psv.

«А в чём смысл соглашаться? Партнёр, который не придерживается договоренностей, не интересен. Сегодня предлагают, а завтра передумают — с такими не работают. И даже международные договора не помогут, это уже не показатель 100% гарантий», — написал Евгений S.

«Они сейчас дают скидку на транзит, а как кризис окончится, подадут в суды ЕС — и получи, Газпром, штрафы и выплати разницу, как в Польше. Нельзя вестись на их хотелки», — подытожила Галина К.

Читайте также: Сеть: «Поздно, дядя!» — Зеленский предложил Газпрому скидку на транзит газа